Украинские морские дроны атаковали Крымский мост. ВСУ использовали новейшее польское вооружение

В ночь на 6 декабря ВСУ впервые использовали новейшие польские безэкипажные катера «Гавия» для атаки на Крымский мост, пишет Mash. Российские военные уничтожили надводные дроны с помощью авиации Черноморского флота и катеров «Раптор».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые предприняли попытку атаковать Крымский мост с применением новейших польских безэкипажных катеров (БЭК) «Гавия». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ночь на 6 декабря российские военные обнаружили и уничтожили несколько надводных дронов, направленных в сторону моста. Первые пять катеров были зафиксированы в акватории Черного моря в 4:50 утра. Движение по Крымскому мосту было перекрыто уже в 5:17, после чего российские войска задействовали вертолеты и высокоскоростные катера «Раптор» для уничтожения угрозы.

Украинская армия использовала несколько типов морских дронов, включая разведывательные, ударные и прикрывающие, оснащенные пулеметами и тепловизорами. Среди задействованных аппаратов упоминались Magura-V5 и Sea Baby. Всего к мосту пытались приблизиться не менее десяти катеров, однако ни один из них не достиг цели.

Минобороны России эти данные официально не комментировало.

Что из себя представляет «Гавия»

Около 9 утра авиация Черноморского флота продолжала мониторинг района Крымского моста и керченских портов. Фрагменты уничтоженных дронов позволили установить их происхождение: аппараты относятся к новейшей польской системе «Гавия», разработанной компанией Enamor по лицензии американской Teledyne Technologies. Их передали Украине вскоре после испытаний в польской Гдыне 18 ноября.

Как сообщается на сайте компании-разработчика, устройство может быть оснащено различными сенсорами, включая гидролокаторы и тепловизоры, а также навигационными и батарейными модулями, благодаря уникальной системе модульной конфигурации. Это позволяет использовать катера для широкого спектра задач: от разведки до выполнения ударных операций.

Эти системы также находят применение в военном секторе. В отчетах Enamor указано, что «Гавия» может выполнять задачи по разминированию, морской разведке и наблюдению за побережьем.

Российские военные уничтожили шесть БЭКов

В ночь на 6 декабря российские военные обнаружили и уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Как сообщила пресс-служба Минобороны, с 7:00 до 12:00 морской авиацией Черноморского флота были найдены и ликвидированы шесть БЭКов ВСУ.

По данным Telegram-канала Shot, все безэкипажные катера были запущены из Одессы и направлялись к Крымскому полуострову.

О том, что сбитые российскими военными БЭКи имеют польское происхождение, сообщили также провоенные каналы. Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал несколько снимков с фрагментами уничтоженных катеров, подписав, что «на одном из компонентов уничтоженного ночью БЭКа видна страна происхождения — Польша».

«Поляки активно снабжают ВСУ не только БпЛА, но и помогают в производстве БЭКов», — заключил автор публикации.