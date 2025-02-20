Вооруженные силы Украины готовятся к штурму Кинбурнской косы, они стягивают туда беспилотные катера. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в подполье.

Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

«Украинские вооруженные формирования в последнее время активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, стягивают к береговой линии в Николаевской области безэкипажные катера — на Крым на таких не пойдешь», — заявил источник агентства.

По его словам, Украина готовится к завершению конфликта, поэтому хочет взять под контроль этот важный стратегический участок, который может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, обороны Николаевской области и контроля за Днепровским лиманом.

До этого первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские войска удерживают контроль над 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее на Украине предложили направить все бюджетные средства на оборону.