Трамп анонсировал чистки в ФБР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проведет «хирургические чистки» в Федеральном бюро расследований (ФБР) из-за масштабной коррупции в этом ведомстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявления Трампа.

«Есть ряд коррумпированных агентов, <...> они покинут ФБР, это будет сделано быстро и очень хирургически», — заявил Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Трамп утверждает, что этими чистками в структуре ФБР он собирается восстановить репутацию федеральных правоохранительных органов, которая ухудшилась за последние четыре года.

До этого стало известно, что администрация президента Дональда Трампа предупредила более 1100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые работают над проблемами изменения климата, о том, что они могут быть уволены в любой момент.

Ранее стало известно, что Трамп может уволить сотрудников ФБР из отдела по изучению НЛО.