Военкор сообщил о ликвидации офицера ВСУ, командовавшего батальоном

В зоне проведения спецоперации на Украине был ликвидирован высокопоставленный офицер ВСУ Александр Коваленко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«Майор ВСУ Александр Коваленко. Исполнял обязанности командира батальона 116-й бригады ТрО. Уничтожен русской армией на Курском направлении», — рассказал журналист.

Известно, что Коваленко является обладателем ордена Богдана Хмельницкого третьей степени. Та же награда есть и у бывшего главкома украинских войск Валерий Залужного.

25 февраля источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что группировка вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, признаков подготовки отхода ВСУ пока не наблюдается.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что ВСУ могут покинуть Курскую область в качестве «жеста доброй воли».