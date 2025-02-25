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Военкор сообщил о ликвидации офицера ВСУ, командовавшего батальоном

Военкор Котенок: майор ВСУ, командовавший батальоном, ликвидирован под Курском
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В зоне проведения спецоперации на Украине был ликвидирован высокопоставленный офицер ВСУ Александр Коваленко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«Майор ВСУ Александр Коваленко. Исполнял обязанности командира батальона 116-й бригады ТрО. Уничтожен русской армией на Курском направлении», — рассказал журналист.

Известно, что Коваленко является обладателем ордена Богдана Хмельницкого третьей степени. Та же награда есть и у бывшего главкома украинских войск Валерий Залужного.

25 февраля источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что группировка вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, признаков подготовки отхода ВСУ пока не наблюдается.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что ВСУ могут покинуть Курскую область в качестве «жеста доброй воли».

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