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«Дорога смерти» с уничтоженной техникой ВСУ в Курской области попала на видео

Опубликовано видео с украинской бронетехникой, уничтоженной на дороге под Суджей

В сети распространились кадры с «дорогой смерти» в курской Судже, усеянной ликвидированной бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал центра «Рубикон».

В опубликованном ролике можно заметить дорогу по направлению Суджа — Юнаковка, вдоль которой размещено порядка 300 единиц ликвидированной техники украинской армии, включая западное оружие.

«Боевые группы «Рубикона» встретили ВСУ, как и полагается встречать незваных гостей. И броня, и «гости» остались навсегда вдоль дороги», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие за минувшие сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бойцам в районе 13 населенных пунктов, среди которых Суджа.

В пресс-службе отметили, что потери украинской армии в Курской области за сутки составили свыше 220 человек.

Ранее в МО рассказали о потерях украинской армии в Курской области за все время СВО.

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