Российские военные за сутки отразили несколько контратак ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России за сутки отбили две контратаки ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины в районах Викторовки, Гончаровки, Гуево, Казачьи Локни, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Рубанщины и Суджи», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также Минобороны России сообщило, что потери украинской армии в Курской области за сутки составили свыше 220 человек.

До этого командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода рассказал, что ВСУ с помощью FPV-дронов атакуют гражданские дома и автомобили в приграничных районах Курской области.

Ранее в МИД РФ рассказали об эвакуации жителей Курской области из украинских Сум.