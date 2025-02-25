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ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в Курской области
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Evgeniy Maloletka/AP

Потери украинской армии в Курской области за сутки составили более 220 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают выбивать противника с территории Курской области. Как сообщили в Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер.

Недавно агентство ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах сообщало, что офицерский состав подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении (в Сумской области Украины) демонстрирует подавленное морально-психологическое состояние в условиях своих высоких потерь и успехов российской армии.

Ранее стало известно об атаках ВСУ на гражданские автомобили под Курском.

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