Дроноводы 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» продолжают находить и уничтожать технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео с работой группировки опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время воздушной разведки морпехи обнаружили передвижение бронетанковой техники противника. Координаты целей передали на командный пункт ствольной артиллерии, расчеты которой уничтожили боевые машины.

В общей сложности за три года (по состоянию на 25 февраля) Вооруженные силы Украины потеряли 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 734 танка и других боевых бронированных машин. Также украинская армия лишилась 1 521 боевой машины реактивной системы залпового огня, 22 007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц специальной военной автомобильной техники.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что только за 2024 год число потерь в рядах ВСУ составило 590 тыс. военнослужащих. По его словам, с начала СВО это число превысило миллион человек.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.