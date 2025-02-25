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Российские войска поразили пункт управления беспилотниками ВСУ на Дзержинском направлении

МО: танк уничтожил пункт управления дронами ВСУ на Дзержинском направлении
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские танковые экипажи 51-й общевойсковой армии уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Дзержинском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В результате своевременной поддержки танкистов, штурмовые группы смогли продвинуться вперед и овладеть очередным опорным пунктом противника», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что солдаты ВС РФ ликвидировали пункт управления дронами ВСУ, атаковавший Белгородскую область. В публикации говорится, что объект находился рядом с селом Ольшана, которое расположено в 14 километрах от Купянска в Харьковской области. Бойцы ВС РФ обнаружили скопление украинских военных и нанесли удар ракетой «Изделие 305».

В сводке Минобороны за последние сутки сообщалось, что российские войска за сутки ударили по местам производства ударных дронов армии Украины. По данным ведомства, атаку проводили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.

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