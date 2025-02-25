Российские войска уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками, которые атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, объект находился рядом с селом Ольшана, которое расположено в 14 километрах от Купянска в Харьковской области. Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ обнаружили скопление украинских военных и нанесли удар ракетой «Изделие 305».

По предварительным данным, ликвидированы около 10 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что именно из этого пункта наносились удары беспилотниками по Валуйскому району Белгородской области.

25 февраля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки ударили по местам производства ударных беспилотников ВСУ. По данным ведомства, атаку проводили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

По данным Минобороны, украинская армия потеряла до 325 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». Кроме живой силы ВСУ также потеряли бронемашину MaxxPro. Подразделения ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Надеждинка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.