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Полпред президента России предрек скорое завершение горячей фазы СВО

Полпред президента России в УрФО Жога: горячая фаза СВО скоро закончится
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Телеграм-канал «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога заявил в эфире «Соловьев LIVE», что горячая фаза специальной военной операции (СВО) скоро закончится.

«Если мы говорим про горячую фазу конфликта на Украине и СВО, то мои прогнозы были — конец 2024-го, начало 2025-го, максимум весна 2025 года», — сказал Жога.

По его мнению, в настоящее время все к этому идет.

17 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов, заявил, что в настоящее время нельзя расслабляться и ждать начала переговоров и окончания СВО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда же сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча состоялась, она была посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Ранее Лавров заявил, что выполнить цели СВО — священный долг России.

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