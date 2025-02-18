Главная цель Специальной военной операции (СВО) достигнута — это консолидация российского общества. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече со студентами, организованной обществом «Знание» в Екатеринбурге, передает издание URA.RU.

«Я считаю, самая главная цель специальной военной операции, она достигнута. Это консолидация общества, его объединение — всех, от мала до велика, разных профессий, разных уровней социального статуса, простых рабочих, до генеральных директоров, до политиков, которые объединились в одном общем порыве с одной общей целью — победа», — заявил Жога.

Он также отметил важность экономического роста России, который превзошел ожидания, — это помогло усилить российский суверенитет. При этом санкции, как считает Жога, оказали неожиданный эффект на российскую экономику — они способствовали укреплению экономического суверенитета.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главным условием для Российской Федерации в разрешении конфликта на Украине является достижение своих целей, поставленных перед началом специальной военной операции. Объявляя о начале СВО, президент Владимир Путин отмечал, что нужно добиться демилитаризации, денацификации Украины и того, чтобы страна имела нейтральный статус.

Ранее Лавров заявил, что выполнить цели СВО — священный долг России.