Президент Польши: страна готова принять у себя войска США, находящиеся в ФРГ

Дуда: Польша готова принять у себя солдат США, если они покинут Германию

Польские власти готовы принять у себя на территории подразделения армии Соединенных Штатов, находящиеся сейчас в Германии, если Вашингтон решит свернуть миссию в ФРГ. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Мы не против, чтобы Германия отдала нам свои отношения с Соединенными Штатами. Мы с удовольствием возьмем их вместе со всеми американскими войсками, которые находятся в Германии. Добро пожаловать!» — сказал польский лидер.

14 февраля сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе «значительной части» американских войск из Европы. В НАТО ожидают, что в качестве первого шага Штаты могут вывести военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Позднее глава Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Соединенные Штаты могут частично вывести свои войска из Евросоюза, но вряд ли окончательно покинут НАТО.

Ранее депутат бундестага раскритиковала ФРГ за «вассальную верность» США.