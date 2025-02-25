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Российские военные сбили несколько американских управляемых авиационных бомб JDAM

МО РФ: средства ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM
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Global Look Press

Средства противовоздушной обороны ВС России сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM американского производства. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, были сбиты 23 реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 97 беспилотников самолетного типа.

Утром 25 февраля Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Накануне украинский беспилотник атаковал территорию частного домовладения в селе Тишанка в Белгородской области, в результате чего мирный житель получил ранение. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. Медики скорой помощи госпитализировали его в Валуйскую центральную районную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее главком ВСУ заявил, что дроны наносят удары на 1,7 тыс. км вглубь России.

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