В Минобороны сообщили о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, 16 дронов сбили над территорией Брянской области, два БПЛА в Курской области и один БПЛА — над Калужской областью. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.

Накануне украинский беспилотник атаковал территорию частного домовладения в селе Тишанка в Белгородской области, в результате чего мирный житель получил ранение. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. Медики скорой помощи госпитализировали его в Валуйскую центральную районную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее главком ВСУ заявил, что дроны наносят удары на 1,7 тыс. км вглубь России.