Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

Минобороны: за ночь над регионами России сбили 19 беспилотников
close
Илья Питалев/РИА Новости

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, 16 дронов сбили над территорией Брянской области, два БПЛА в Курской области и один БПЛА — над Калужской областью. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.

Накануне украинский беспилотник атаковал территорию частного домовладения в селе Тишанка в Белгородской области, в результате чего мирный житель получил ранение. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. Медики скорой помощи госпитализировали его в Валуйскую центральную районную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее главком ВСУ заявил, что дроны наносят удары на 1,7 тыс. км вглубь России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами