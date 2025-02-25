Украинские военные снимают американские нашивки из-за Трампа

Украинские военнослужащие снимают нашивки с американским флагом из-за возмущения сменой риторики президентом США Дональдом Трампом относительно России. Об этом сообщила британская газета The Independent.

Раньше украинцы носили соответствующие нашивки в знак благодарности и солидарности с Вашингтоном за его помощь, но теперь ситуация меняется на фоне возможного прекращения помощи Украине со стороны США.

Издание поговорило с военнослужащими украинской армии. Один высокопоставленный офицер ВСУ рассказал, что среди военных всех рангов царит всеобщее разочарование американским президентом.

«Мы знаем, что Трамп не питает симпатий к Украине. Трамп любит себя. Его действия не на благо Америки, все, что он делает, он делает для себя», — заявил Independent украинский военный врач.

Еще один украинский офицер рассказал изданию, что думал над тем, чтобы снять значок американского флага со своей аптечки. По его словам, это нелегко сделать, так как ему нравятся США и он считает их союзниками.

Накануне телеканал CNN сообщал, что военнослужащие Украины чувствуют себя преданными после слов президента США о планах по урегулированию конфликта.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее в США рассказали, почему поставки оружия на Украину продолжатся до 2026 года.