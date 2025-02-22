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Марочко заявил о подготовке огневого мешка для ВСУ в Харьковской области

Военный эксперт Марочко: бойцы ВС РФ готовят огневой мешок для ВСУ в Двуречной
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска готовят огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится у поселка Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Те клещи, которые сформировались в районе Двуречной для украинских боевиков, они, по сути, сделали свое дело», — сказал он.

По словам Марочко, ВСУ оттянули часть сил и средств из готовящегося огневого мешка. Он отметил, что вследствие этого у населенного пункта увеличилось межпозиционное пространство, что сформировало серую зону.

Эксперт добавил, что бойцы ВСУ не оставляют попыток стабилизировать фронт на этом участке фронта.

14 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ взяли в клещи украинские формирования в Харьковской области. Речь идет об отрядах ВСУ, дислоцированных между населенными пунктами Двуречная и Западное.

28 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль Двуречную.

Ранее в подполье рассказали об ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове.

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