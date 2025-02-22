Село Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР) перешло под контроль российских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что в освобождении населенного пункта принимали участие подразделения группировки ВС РФ «Запад».

Параллельно российская армия нанесла удары по позициям ВСУ в районах Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Шийковки и Боровой в Харьковской области, Ямполя в ДНР, а также рядом с Серебрянским лесничеством. Были поражены пункты дислокации шести бригад противника.

ВСУ лишились более 200 солдат, танка, БТР М113, пяти легковых авто, пяти артиллерийских орудий, а также трех станций РЭБ и склада снарядов.

17 февраля ВС РФ после освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль важнейшую для военной логистики дорогу Суджа — Рыльск. Оперативный захват позиций осуществили тульские десантники. Для этого они использовали беспилотники, артиллерию и авиацию. После закрепления позиций российские военные собираются атаковать ВСУ с разных сторон.

Ранее военный эксперт заявил о подготовке огневого мешка для ВСУ в Харьковской области.