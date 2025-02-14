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ВС РФ взяли «в клещи» украинских бойцов в Харьковской области

Марочко: формирования ВСУ в районе Двуречной и Западного попали в клещи
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие берут «в клещи» формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на территории между населенными пунктами Двуречная и Западное в Харьковской области. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, за последнее время Вооруженные силы РФ нанесли два «сосредоточенных удара» по украинским подразделениям на данном направлении фронта. Речь идет о местах скопления живой силы и техники ВСУ на участках Двуречная — Кутьковка и Западное — Дорошовка.

«Удалось прорвать вторую оборонительную линию ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») и продвинуться почти на один километр. Данный факт позволил сформировать клещи вокруг украинской группировки», — сказал Марочко.

Эксперт добавил, что теперь командованию украинских войск осталось только отвести силы из района Двуречной и Западного. В противном случае дислоцированные здесь солдаты ВСУ будут окружены и уничтожены.

Как отметил Марочко, к текущему моменту ВС РФ взяли под контроль почти все стратегические высоты на этом направлении.

Ранее российские бойцы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области, ударив по мосту в районе города Купянска.

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