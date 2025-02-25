Шведские истребители впервые оснастят дальнобойными ракетами

Швеция намерена оснастить истребители своих военно-воздушных сил дальнобойными ракетами Taurus. Об этом сообщает стокгольмская газета Dagens Nyheter.

Крылатыми ракетами Taurus, имеющими дальность полета в 500 километров, планируется вооружить истребители JAS Gripen. Издание отмечает, что Вооруженные силы Швеции впервые приобретает ракету с такой высокой дальностью.

17 февраля кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов заявила о недопустимости поставок крылатых ракет Taurus Киеву, поскольку это бы напрямую вовлекло страну в конфликт на Украине.

15 февраля лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза (ХДС) и Христианского социалистического союза (ХСС) Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине ракеты Taurus при согласии всех европейских партнеров.

Ранее в Раде заявили, что Украина хочет получить лицензию на производство Taurus.