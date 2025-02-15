В Германии высказались о поставках ракет Taurus на Украину

Лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза (ХДС) и Христианского социалистического союза (ХСС) Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине ракеты Taurus при согласии всех европейских партнеров. Его слова передает агентство УНИАН.

«Моя личная позиция, как и моей парламентской группы, в том, что мы должны стремиться к поставкам ракет, но только если мы договоримся с европейскими партнерами выработать общую позицию и как координировать эту позицию», — сказал он.

В то же время Мерц подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать исполнительная власть, а не законодательная.

В ноябре 2024 года Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ. При этом политик заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позже Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматума Путину и отверг критику со стороны Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы.

Ранее в бундестаге отказались рассматривать запрос о дополнительной военной помощи Украине.