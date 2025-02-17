Немецкий политик заявила о недопустимости поставок Украине ракет Taurus

Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов заявила о недопустимости поставок крылатых ракет Taurus Киеву, поскольку это бы напрямую вовлекло страну в конфликт на Украине. Ее цитирует РИА Новости.

Политик считает, что нельзя допустить поставку Taurus украинской стороне, так как вместе с этим оружием потребуется отправить и солдат бундесвера, что «сделало бы Германию прямым участником войны». По ее мнению, никаких германских военных на территории Украины, никакого дальнейшего снабжения Киева немецким оружием быть не должно.

«Можно было бы обсуждать участие в международных миротворческих силах, но даже этот шанс мы упустили. Почему? Потому что Россия больше не воспринимает нас как нейтральную сторону», — сказала Вайдель.

Она отметила, что присутствие солдат бундесвера на Украине в любом случае станет провокацией для РФ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

15 февраля лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза (ХДС) и Христианского социалистического союза (ХСС) Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине ракеты Taurus при согласии всех европейских партнеров.

Ранее Германия признала, что немцы воюют на Украине.