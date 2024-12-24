В Раде заявили, что Украина хочет получить лицензию на производство Taurus

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине технологию производства дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня к господину Шольцу один вопрос: если вы не можете дать нам Taurus, дайте технологию, мы сами будем производить эти Taurus», — сказал он на YouTube-канале журналистки Ланы Шевчук.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что немецкие власти не будут помогать Украине в ущерб безопасности Германии. Он объяснил, что именно по этой причине Германия не поставляет Украине ракеты Taurus и иное дальнобойное оружие, с помощью которого можно бить вглубь РФ.

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре во время обсуждения в парламенте вопроса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus раскритиковал такое предложение. Он заявил, что Берлин не должен вмешиваться в конфликт бывших советских республик.

Ранее в Германии призвали предоставить Украине «сильные гарантии безопасности».