Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде заявили, что Украина хочет получить лицензию на производство Taurus

Депутат Горбенко: Киев хочет получить лицензию на производство ракет Taurus
close
Angelika Warmuth/Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине технологию производства дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня к господину Шольцу один вопрос: если вы не можете дать нам Taurus, дайте технологию, мы сами будем производить эти Taurus», — сказал он на YouTube-канале журналистки Ланы Шевчук.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что немецкие власти не будут помогать Украине в ущерб безопасности Германии. Он объяснил, что именно по этой причине Германия не поставляет Украине ракеты Taurus и иное дальнобойное оружие, с помощью которого можно бить вглубь РФ.

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре во время обсуждения в парламенте вопроса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus раскритиковал такое предложение. Он заявил, что Берлин не должен вмешиваться в конфликт бывших советских республик.

Ранее в Германии призвали предоставить Украине «сильные гарантии безопасности».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами