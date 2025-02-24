В Испании предложили создать силы быстрого реагирования в Евросоюзе

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил обсудить создание европейских сил быстрого реагирования, которые могут стать основой для формирования армии Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

На встрече глав МИД ЕС Альбарес призвал подумать о том, как Европа будет укреплять свою безопасность. По его мнению, Евросоюзу необходимо иметь «силы быстрого развертывания, которые могли бы даже стать зародышем европейской армии».

Для реализации этой инициативы потребуются «достаточные финансовые ресурсы, которые были бы европейскими, а не опирались бы только на национальные бюджеты», отметил министр.

В сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюзу не нужно создавать альтернативные оборонные структуры, например, силы быстрого реагирования. По его словам, ЕС должен предпринимать более активные усилия в оборонительной сфере, но таким образом, чтобы это не приводило к дублированию или конкуренции. Он отметил, что ранее Североатлантический альянс испытывал сложности с заполнением всех постов, поэтому новая военная структура может усугубить существующую проблему нехватки людских ресурсов в НАТО.

В мае министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ЕС задуматься над созданием «тяжелой бригады» быстрого реагирования для защиты политического объединения, чтобы снизить зависимость от США в вопросах обеспечения безопасности.

Ранее глава МИД Польши анонсировал создание «Европейского легиона».