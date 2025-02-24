Боец Вооруженных сил (ВС) РФ Иса Исаев с позывным «Седой» 40 минут отбивался гранатами от украинских военных, которые устроили засаду. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам военнослужащего, инцидент произошел под селом Орехово, когда Исаев вез продукты и боеприпасы на передовую.

«Мы попали в засаду. Было около 40 человек. Я сразу дал команду водителю — свернуть в любую лесополосу», — рассказал «Седой».

Боец принял командование на себя и организовал оборону, отбиваясь гранатами в течение 40 минут. В это время бойцы передали минометчикам точные координаты противника. Сразу стал работать миномет.

Группа во главе с Исаевым отошла. В итоге противник понес потери.

В конце декабря прошлого года в районе города Курахово в Донецкой народной республике бойцы мотострелкового батальона 68-го танкового полка захватили узел обороны ВСУ и заманили в засаду подкрепление противника.

В январе несколько групп военнослужащих ВСУ попали в засаду в окрестностях Великой Новоселки на юге ДНР. Снайпер российской группировки войск «Восток» с позывным «Казах» рассказал, что часть личного состава противников была уничтожена, а еще четверых взяли в плен. Некоторой части солдат ВСУ удалось отойти. Снайпер подчеркнул, что все три следовавшие группы ВСУ не имели между собой коммуникации и их отправили в контратаку вслепую.

Ранее российские военные выбили ВСУ с позиций в Запорожской области.