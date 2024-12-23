«РВ»: бойцы 68-го полка заманили в засаду подкрепление ВСУ у Курахова в ДНР

В районе города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы 68-го полка мотострелкового батальона 68-го танкового полка захватили узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заманили в засаду подкрепление противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

20 декабря украинский аналитический ресурс Deep State, отслеживающий ситуацию на фронте, сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью ликвидировали «Успеновский мешок» южнее Курахово. По информации ресурса, российские военные вытеснили бойцов ВСУ из села Трудовое и Успеновка, заняв последний участок «Успеновского мешка».

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города под контроль позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».