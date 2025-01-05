Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Снайпер рассказал о засаде, в которую попали несколько групп ВСУ на юге ДНР

ТАСС: несколько групп солдат ВСУ попали в засаду под Великой Новоселкой
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Несколько групп военнослужащих ВСУ попали в засаду в окрестностях Великой Новоселки на юге ДНР. Об этом рассказал ТАСС снайпер российской группировки войск «Восток» с позывным «Казах».

По его словам, по радиостанции передавали, что идет вражеская техника. Оказалось, что шли несколько групп.

«Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200», — сказал снайпер.

Он добавил, что часть личного состава противников была уничтожена, а еще четверых взяли в плен. Некоторой части солдат ВСУ удалось отойти. Снайпер подчеркнул, что все три следовавшие группы ВСУ не имели между собой коммуникации и их отправили в контратаку вслепую.

До этого ВСУ перед отходом из населенного пункта Новооленовка в ДНР уничтожили всю инфраструктуру и взорвали жилые дома. Боец ВС России Антон Курлынов добавил, что силы ВСУ очень редко вступают в стрелковый бой, стараясь его избегать.

Ранее в одиночку отбивавший атаки ВСУ разведчик рассказал, как предлагал противнику сдаться.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами