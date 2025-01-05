ТАСС: несколько групп солдат ВСУ попали в засаду под Великой Новоселкой

Несколько групп военнослужащих ВСУ попали в засаду в окрестностях Великой Новоселки на юге ДНР. Об этом рассказал ТАСС снайпер российской группировки войск «Восток» с позывным «Казах».

По его словам, по радиостанции передавали, что идет вражеская техника. Оказалось, что шли несколько групп.

«Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200», — сказал снайпер.

Он добавил, что часть личного состава противников была уничтожена, а еще четверых взяли в плен. Некоторой части солдат ВСУ удалось отойти. Снайпер подчеркнул, что все три следовавшие группы ВСУ не имели между собой коммуникации и их отправили в контратаку вслепую.

До этого ВСУ перед отходом из населенного пункта Новооленовка в ДНР уничтожили всю инфраструктуру и взорвали жилые дома. Боец ВС России Антон Курлынов добавил, что силы ВСУ очень редко вступают в стрелковый бой, стараясь его избегать.

Ранее в одиночку отбивавший атаки ВСУ разведчик рассказал, как предлагал противнику сдаться.