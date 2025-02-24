Военкор Пегов: в районе Погребков в Курской области идут тяжелые бои с ВСУ

В Курской области в районе населенного пункта Погребки в Суджанском районе идут тяжелые бои российских войск с Вооруженными силами Украины. Об этом написал в Telegram-канале Wargonzo военкор Семен Пегов.

По его данным, неподалеку от этого населенного пункта Вооруженные силы России продолжают давить на оборону ВСУ. Военкор отметил, что российская армия имеет тактические успехи в этом месте.

Telegram-канал опубликовал карту, по которой можно понять, что бои с ВСУ также идут около населенных пунктов Уланок, Махновка и Черкасское Поречное.

Тем же утром сообщалось, что вертолеты Ка-52М с помощью ракет атаковали личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Экипажи вертолетов нанесли авиаудар в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север». Уничтожение всех целей ВСУ подтвердил передовой авиационный наводчик.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее жительница курского села заявила, что военные ВСУ запретили эвакуироваться в Россию.