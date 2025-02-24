Вертолеты Ка-52М выпустили ракеты по личному составу ВСУ в курском приграничье

Вертолеты Ка-52М с помощью ракет атаковали личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Экипажи вертолетов нанесли авиаудар в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», отметили в ведомстве. После атаки экипажи провели противоракетное маневрирование.

Уничтожение всех целей ВСУ подтвердил передовой авиационный наводчик, добавили в Минобороны.

20 февраля стало известно, что российские войска зашли на территорию Сумской области, где устремились к единственной трассе снабжения ВСУ в Судже. Военкоры заявили, что в случае успешного выполнения задачи Вооруженные силы России смогут перерезать трассу снабжения украинских войск, действующих на территории Курской области, и окружить подразделения ВСУ.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин призвал подготовиться к восстановлению Курской области.