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Жительница курского села заявила, что военные ВСУ запретили эвакуироваться в Россию

РИА: ВСУ не дают жителям курских сел эвакуироваться, предлагая выезд в Сумы
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военные запретили жителям оккупированных сел в Курской области эвакуироваться в регионы, которые находятся под контролем российской армии. Об этом рассказала РИА Новости жительница села Николаево-Дарьино в Суджанском районе.

По ее словам, поселенцы могут эвакуироваться только в Сумскую область Украины, но не на территорию России. Несмотря на опасность, люди решили остаться в своих селах.

12 февраля глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что ведомство разработало новые подходы при эвакуации населения после вторжения украинских военных на территорию Курской области. По его словам, в регион были направлены оперативные группы МЧС, а также аэромобильные группировки спасательных центров и территориальных органов.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее четверым солдатам ВСУ, напавшим на Курскую область, вынесли приговоры.

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