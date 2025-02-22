«Ланцет» уничтожил комплекс «Тунгуска» ВСУ и попал на видео

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Удар попал на видео, его опубликовало министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

На кадрах зафиксировано прямое попадание «Ланцета» по ЗРПК. Видны также взрыв и последующее возгорание.

До этого журнал The National Interest писал, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более половины западной артиллерии, которая была у ВСУ.

Как отмечали авторы публикации, нет лучшего способа продать такую систему иностранным покупателям. От российских беспилотников пострадали легкие гаубицы M777, польские самоходные артиллерийские установки KRAB и батареи ЗРК, говорилось в материале.

При этом «Ланцеты» в зоне СВО уничтожают не только артиллерию, но и танки. В январе Минобороны РФ сообщало, что российские военные подбили с помощью барражирующего боеприпаса американский Abrams.

Ранее производитель «Ланцета» рассказал о «невидимой» новинке в линейке БПЛА.