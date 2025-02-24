На Украине определили состав и командование создаваемых корпусов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский определил состав и командование корпусов ВСУ, которые создаются в рамках реорганизации армейской структуры. Об этом пишет издание «Украинская правда».

По его информации, уже назначены 18 командиров корпусов. В их состав в среднем войдут по пять бригад. Один из корпусов будет состоять из семи бригад. 13 корпусов создаются в сухопутных войсках, два корпуса — в десантно-штурмовых, один — в морской пехоте, два — в Национальной гвардии.

19 февраля Зеленский назвал ВСУ самой устойчивой армией в Европе, которая гарантирует «разговор» на равных с союзниками и недругами. При этом, как отметил он, Украина не желает терять поддержку со стороны США, многие американские законодатели являются сторонниками продолжения помощи Киеву.

3 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что армия страны начала объединять дивизии в более крупные соединения, переходя на корпусную структуру организации войск.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.