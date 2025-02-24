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В Германии рассказали, как Маск может обрушить оборону ВСУ

ZDF: отключение Starlink обернется крахом обороны ВСУ
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Global Look Press

Решение американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска отключить на территории Украины системы спутниковой связи Starlink могло бы привести к обрушению обороны ВСУ. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

«Если бы закрытие (доступа к Starlink. — «Газета.Ru») продолжалось в течение длительного периода, крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым», — сказано в публикации.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что республика работает над альтернативой Starlink на случай блокировки системы связи на территории страны.

22 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что, если президент Украины Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink.

Позже Маск, возглавляющий компанию SpaceX — разработчика Starlink, опроверг эту информацию.

Ранее в Польше заявили, что не считают возможность отключения Украины от Starlink реальной.

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