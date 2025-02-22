В Польше не считают возможность отключения Украины от Starlink реальной

Отключение Украины от системы спутниковой связи Starlink не является возможным, поскольку Польша уже оплатила услуги американской компании. Об этом заявил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский на своей странице в соцсети X.

«Мы платим и продолжим платить абонемент за спутниковый интернет для Украины. Я не представляю, чтобы кто-то может решиться разорвать коммерческое соглашение за коммерческую услугу, стороной которого является Польша», — написал он.

22 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США пригрозили Украине отключением систем связи Starlink, которыми пользуются ВСУ на фронте, если украинский лидер Владимир Зеленский не подпишет соглашение с Вашингтоном по предоставлению Штатам доступа к разработке минеральных ресурсов страны.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что США не отключат системы связи Starlink у ВСУ, а на крайний случай у украинской армии имеются «альтернативные вещи».

Ранее в Госдуме заявили, что США отправили Зеленскому «черную метку».