Жители Рязани сообщили о попытке дронов атаковать нефтеперерабатывающий завод

В Рязани беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Украинские БПЛА попытались атаковать НПЗ в Рязани. По словам очевидцев, в районе предприятия сейчас сильный пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:09 по московскому времени.

По данным SHOT, над городом произошло несколько громких взрывов. Официальная информация пока не поступала.

В ночь на 23 февраля над шестью регионами России средства противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, пять вражеских дронов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два над территориями Тульской и Воронежской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.