Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над шестью регионами России 20 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пять вражеских дронов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два над территориями Тульской и Воронежской областей.

Этим утром Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки.

Накануне с 20:50 до 22:25 девять украинских БПЛА были сбиты над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 157 районах.