Мерц заявил об отсутствии планов по отправке военных на Украину

Сейчас на повестке дня не стоит вопрос отправки европейских военных на Украину. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС, вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.

«Первый вопрос, который стоит на повестке, — как нам дальше поддержать Украину, чтобы она могла обороняться. На мой взгляд, это мы до сих пор делали недостаточно», — добавил политик.

До этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Накануне начальник Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюсли заявил, что его страна могла бы отправить на Украину солдат в рамках миротворческой миссии ООН.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тыс. миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее в США заявили, что войска Британии «протянут» две недели на Украине.