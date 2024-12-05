Эксперт заявил, что войска Британии «протянут» две недели на Украине

В случае, если все военные части Великобритании окажутся на Украине, то в боевых действиях с российскими силами они протянут лишь две недели. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.

«Если бы весь состав британской армии можно было волшебным образом материализовать на линии фронта на Украине, чтобы противостоять русским, то он стал бы небоеспособным менее чем за шесть недель. Возможно, всего за две недели», — заявил эксперт.

Аналитик таким образом прокомментировал слова заместителя главы минобороны Великобритании Алистара Карнса о шансах выживания Вооруженных сил Соединенного королевства в конфликте с Россией.

До этого министр по делам ветеранов и народа Великобритании Эл Карнс рассказал, что в случае масштабного вооруженного конфликта, подобного событиям на Украине, армия Британии будет уничтожена в течение шести месяцев или года.

В свою очередь, издание Politico писало, что в настоящее время Вооруженные силы Соединенного Королевства находятся в худшем состоянии с начала 18 века.

Ранее в Британии решили сократить вооруженные силы.