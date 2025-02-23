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Шеф Пентагона увидел «большой прогресс» в урегулировании на Украине

Глава Пентагона Хегсет заявил о большом прогрессе по урегулированию на Украине
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Shutterstock

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил в эфире Fox News о достижении «большого прогресса» по мирному урегулированию на Украине.

«Мы ближе к миру, чем когда-либо», — завил чиновник.

Он добавил, что США стремятся к «прочному миру» и для этого взаимодействуют со всеми сторонами конфликта.

«Конечно же, на этом пути будут случаться проблемы, поскольку речь идет о попытках достигнуть исторического мира», — отметил Хегсет и подчеркнул, что американские военные не отправятся на Украину в составе миротворческой миссии.

В том же интервью чиновник призвал президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, поскольку экономическое сотрудничество с США важно для будущего его страны. Шеф Пентагона выразил надежду на то, что украинский лидер «сделает это очень скоро».

20 февраля телеканал NBC передал, что глава Пентагона в неофициальных беседах якобы заявил украинским чиновникам, что США рассматривают возможность вывода большой части американских войск из Европы.

Ранее Зеленский перечислил требуемые Украиной гарантии безопасности.

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