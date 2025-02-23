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Зеленский перечислил требуемые Украиной гарантии безопасности

Зеленский: США настаивают на прекращении огня без гарантий безопасности
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Johanna Geron/Reuters

Правительство США настаивает на прекращении огня без гарантий безопасности, однако Украина требует обратного. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает издание «Страна».

По словам украинского лидера, Киеву нужны вступление в Евросоюз и финансирование украинской армии в размере 800 тысяч солдат со стороны Запада. Также, как подчеркнул Зеленский, в рамках гарантий безопасности на территории страны должен находиться иностранный контингент.

Глава государства добавил, что он «каждый день» находится в контакте с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В скором времени он отправится в США для обсуждения запросов Украины.

19 февраля Зеленский заявил, что Киев должен получить гарантии безопасности от США взамен на предоставление редкоземельных металлов. По его словам, Украина и Европа должны участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

20 февраля газета Financial Times сообщила, что глава Европейского совета Антониу Кошта опрашивает страны Европейского союза, чтобы составить список того, что ЕС готов предоставить Украине для гарантий безопасности. Речь шла о предоставлении войск и вооружения.

Ранее на Украине заявили о скором подписании соглашения по ресурсам с США.

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