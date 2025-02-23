Командир зашедшей на Украину бригады рассказал личному составу об оценке Путина

Командир 810-й бригады морской пехоты, которая зашла на территорию Украины через Курскую область, передал личному составу оценку их работы президентом России Владимиром Путиным. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал замкомандира роты по военно-политической работе с позывным «Шериф».

«Очень приятно внимание Верховного главнокомандующего, что он оценил наши успехи не только по одному направлению, но и по другим. Всегда приятно, когда отмечают уровень работы», — сказал военный.

19 февраля Путин сообщил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в операции приняли участие бойцы 810-й бригады.

20 февраля военблогер Юрий Подоляка сообщил, что после захода российских войск из Курской области на территорию Сумской области Украины начались тяжелые бои. По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ попытались зайти в село Новенькое, а также взяли под контроль первые опорные пункты в районе. При этом украинские войска оказывали серьезное сопротивление, отметил он.

Ранее Путин обратился к бойцам СВО.