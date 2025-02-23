Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командир зашедшей на Украину бригады рассказал личному составу об оценке Путина

Командир 810-й бригады передал личному составу оценку Путина
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Командир 810-й бригады морской пехоты, которая зашла на территорию Украины через Курскую область, передал личному составу оценку их работы президентом России Владимиром Путиным. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал замкомандира роты по военно-политической работе с позывным «Шериф».

«Очень приятно внимание Верховного главнокомандующего, что он оценил наши успехи не только по одному направлению, но и по другим. Всегда приятно, когда отмечают уровень работы», — сказал военный.

19 февраля Путин сообщил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в операции приняли участие бойцы 810-й бригады.

20 февраля военблогер Юрий Подоляка сообщил, что после захода российских войск из Курской области на территорию Сумской области Украины начались тяжелые бои. По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ попытались зайти в село Новенькое, а также взяли под контроль первые опорные пункты в районе. При этом украинские войска оказывали серьезное сопротивление, отметил он.

Ранее Путин обратился к бойцам СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами