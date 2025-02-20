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Стало известно о тяжелых боях после захода ВС РФ из Курской области на Украину

Подоляка сообщил о тяжелых боях после захода ВС РФ в Сумскую область
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале сообщил, что после захода российских войск из Курской области на территорию Сумской области Украины начались тяжелые бои.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ попытались зайти в село Новенькое, а также взяли под контроль первые опорные пункты в районе. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают серьезное сопротивление, отметил он.

«Бои идут очень трудные», — сообщил Подоляка.

Он добавил, что «противник оказывает отчаянное и упорное сопротивление».

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации наступают на фронте. Также российский лидер отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу страны в Курской области и вышли на территорию Украины. По его словам, такая же обстановка на всей линии боевого соприкосновения.

Ранее военкор сообщил, что ВСУ могут прорваться в Брянскую и Курскую области.

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