Нетаньяху заявил о готовности Израиля возобновить боевые действия в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в любой момент готова возобновить интенсивные бои в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, оперативные планы, в случае подобного исхода событий, уже разработаны, а конечной целью является разгром радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит власти ХАМАС или Палестинской национальной администрации в секторе Газа после окончания конфликта.

Также египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа в будущем.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее ХАМАС ответил на обвинения в унижении израильских заложников.