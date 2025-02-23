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Нетаньяху заявил о готовности Израиля возобновить боевые действия в Газе

Нетаньяху: Израиль готов в любой момент возобновить боевые действия в Газе
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Jacquelyn Martin/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в любой момент готова возобновить интенсивные бои в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, оперативные планы, в случае подобного исхода событий, уже разработаны, а конечной целью является разгром радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит власти ХАМАС или Палестинской национальной администрации в секторе Газа после окончания конфликта.

Также египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа в будущем.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее ХАМАС ответил на обвинения в унижении израильских заложников.

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