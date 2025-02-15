В Египте заявили, что ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа в предстоящий период. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

«ХАМАС подтверждает приверженность соглашению о прекращении огня на трех этапах и неучастие в управлении сектором в предстоящий период», — говорится в сообщении.

15 февраля освобожденные в секторе Газа три заложника, включая россиянина Александра Труфанова, перешли на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее стало известно, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес Трампу.