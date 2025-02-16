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Российские военные перешли в наступление под Курахово, разрезая группировку ВСУ

MK.RU: армия России разрезает «мешок» с ВСУ под Курахово
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска перешли в наступление под Курахово, разрезая группировку ВСУ. Об этом сообщает MK.RU.

Отмечается, что ВС РФ взяли под контроль трассу возле села Улаклы, а также продвинулись западнее, приблизившись вплотную к Константинополю. Село Улаклы частично перешло под контроль российских войск.

«Российские войска добились успехов к северо-западу от Великой Новоселки, продвигаясь в сторону стратегически важной трассы на Запорожье. Еще одно наступательное направление отмечено в районе Новоелизаветовки, южнее Покровска», — говорится в публикации.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе стабильно напряженной.

По его словам, ВСУ сосредоточились на обстрелах городов и сел региона. При этом не проходит и дня, чтобы два-три человека не получали травмы.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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