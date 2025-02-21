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Российские войска установили триколор в селе Улаклы в ДНР

ТАСС: российский флаг подняли в селе Улаклы в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской армии установили в селе Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР) российский триколор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр группировки ВС РФ «Юг».

«Бойцы 68-го армейского корпуса установили флаг в населенном пункте Улаклы», — указано в сообщении.

19 февраля стало известно о переходе села Улаклы под контроль российских войск. После этого ВС РФ пошли в наступление на Константинополь. ВСУ вынужденно отступают, однако их уже встречают бойцы 39-й мотострелковой бригады, передает Mash.

По данным канала, российские военнослужащие «успешно закрепились и вовсю смыкают кольцо». Украинские солдаты в это же время пытаются создать линию обороны у населенного пункта Разлив (примерно на 2 км юго-западнее), чтобы спасти подбитые бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее в ВС РФ рассказали о сорванной атаке ВСУ на освобожденный Дзержинск.

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