В Минобороны рассказали об уничтожении живой силы и техники ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что выполнение боевой задачи выполнялось по поддержке подразделений группировки «Север». Удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике украинской армии был нанесен экипажем армейской авиации на вертолете Ка-52М.

В Минобороны добавили, что после того, как по позициям противника был нанесен удар, экипажи вернулись в аэропорт вылета. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, заключили в оборонном ведомстве.

21 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины составили более 250 военнослужащих. Украинские войска в ходе боевых действий лишились 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, а также четырех минометов и четырех бронетранспортеров (БТР).

19 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что российские военнослужащие 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины в Курской области и вышли на территорию противника.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 проявляют активность у границ Курской области.