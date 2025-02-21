Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных и 4 БТР в Курской области

За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Украинские войска также лишились 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов и четырех бронетранспортеров (БТР).

«[Уничтожены] две боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка «Gepard» производства Германии, а также два пункта управления БПЛА», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают выбивать противника из Курской области.

Известно, что всего за прошедшую неделю средствами противовоздушной обороны России были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, были уничтожены две авиабомбы JDAM и 36 снарядов РСЗО HIMARS и 17 авиабомб Hammer.

21 февраля сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Был нанесен удар по живой силе ВСУ на данном направлении.

Ранее войска РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР.