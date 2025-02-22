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Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«‎В городе Грайворон в результате детонации дрона выбиты окна и поврежден забор частного домовладения. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль»‎, — написал глава региона.

По данным Гладкова, в селе Коновалово Волоконовского района беспилотник попал в частный дом. В селе Тишанка также повреждены дом, ворота и автомобиль во дворе. Кроме того, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по легковому автомобилю в селе Шелаево Валуйского округа.

Накануне 15-летний подросток пострадал во время атаки ВСУ на село Новостроевка-Первая в Белгородской области. По информации губернатора, состояние пострадавшего подростка оценивается как удовлетворительное. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.

Гладков добавил, что за минувшие сутки под удар ВСУ попали 25 населенных пунктов в семи приграничных районах области. Противник выпустил 66 снарядов и совершил атаки с применением 37 беспилотников, из них 12 дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Ранее в Кремле не стали комментировать сообщения о возможном прорыве, переадресовав его в Минобороны РФ.

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