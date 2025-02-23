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Украина хочет обменяться с Россией пленными в формате «всех на всех»

Украина подготовила предложение по обмену пленными с РФ в формате «всех на всех»
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Украина подготовила предложение об обмене пленными с Россией по формуле «всех на всех». Об этом руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко сообщил «Укринфо».

Данное предложение было разработано Координационным штабом, министерством иностранных дел и офисом президента. Охрименко добавил, что Киев регулярно заявляет о необходимости проведения обмена по данной схеме.

Россия и Украина несколько раз проводили обмен военнопленными.

5 февраля глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «150 на 150». Позже эту информацию подтвердило Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что после освобождения все военнослужащие ВС РФ были направлены в Белоруссию. Там они проходили реабилитацию, а также смогли связаться с родными и близкими.

Ранее ВСУ атаковали последний пункт обмена пленными между Россией и Украиной.

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